Протидія російській пропаганді. Як Україна повертає мовлення на окуповані території

Як Україна намагається поширювати своє мовлення на окуповані території півдня України? Чи зникло російське радіо і телебачення на звільненій частині Херсонщини? Як боротися з поширенням російської пропаганди, і чому це актуально не лише для України? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

В Україні у тестовому режимі запрацювала цифрова багатоканальна телемережа Multiplex MX-7 . Вона надає безоплатний доступ до дев’яти телеканалів і працює як на аналогових, так і цифрових приймачах. Мережу презентувала 5 липня Запорізька обласна військова адміністрація. За даними ОВА, мовленням буде покрито понад 90% території країни. Про це розповів директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мороко . Він зазначив, що військова адміністрація має дорожню карту з відновлення українського мовлення на всій території Запорізької області. У тестовому режимі воно вже з'являється у деяких селах Василівського району.

. Вона надає безоплатний доступ до дев’яти телеканалів і працює як на аналогових, так і цифрових приймачах. Мережу презентувала 5 липня Запорізька обласна військова адміністрація. За даними ОВА, мовленням буде покрито понад 90% території країни. Про це розповів директор обласного департаменту культури та інформаційної політики . Він зазначив, що військова адміністрація має дорожню карту з відновлення українського мовлення на всій території Запорізької області. У тестовому режимі воно вже з'являється у деяких селах Василівського району. Зараз у Запорізькій області встановили 2 спеціальні передавачі. Зона їхнього покриття становить понад 50 км, розповів провідний інженер засобів радіо та телебачення Запорізької філії концерну РРТ Петро Артюх . Щоб під'єднатися до МХ-7, треба на телевізорі або цифровому приймачі зайти в меню, а далі – в налаштування.

. Щоб під'єднатися до МХ-7, треба на телевізорі або цифровому приймачі зайти в меню, а далі – в налаштування. Тим часом російські окупаційні сили посилюють пропаганду на захоплених територіях півдня України, повідомив Центр національного спротиву. За його даними, аналіз інформаційного простору на окупованій частині Запорізької області вказує на те, що російська окупаційна влада посилює заходи пропаганди, спрямовані на місцеве населення.

Більшість телеграм-каналів та спільнот у соціальних мережах поширювали наративи про те, що на відміну від російського керівництва українська влада начебто не здатна забезпечити належний рівень життя на підконтрольних їй територіях.

У Центрі національного спротиву зазначили, що для підкріплення цих тез окупаційні адміністрації поширюють дезінформацію про «незаконне підвищення цін на комунальні послуги в Запоріжжі», «поширення епідемії кишкових захворювань через недбалість комунальних служб», «нехтування керівництвом Нікополя безпекою громадян та занедбані укриття», а «влада Новомосковська краде бюджетні кошти на закупівлі консервів».

Також представники окупаційних сил продовжують поширювати наративи про те, що країни Заходу начебто хочуть захопити Росію. Про це зокрема в ефірі телеканалу «ЗаТВ» сказав російський журналіст Олександр Малькевич, якого незалежні розслідувачі вважають куратором проросійських ресурсів на окупованих територіях.

Як відбувається поширення українського мовлення?

Для того, щоби жителі окупованих територій мали об'єктивну інформацію з перших джерел про події, які відбуваються в Україні і світі, Запорізька ОВА намагається працювати над поширенням українського мовлення у цьому регіоні. Владислав Мороко розповів «Новинам Приазовʼя» докладніше про розвиток цифрового мовлення у Запорізькій області.

МХ-7 добиває у Василівському районі, і до Білозерки, і до Балок, і там доволі гарний сигнал

«З першого червня в тестовому режимі запущено мультиплет МХ-7. Це на десятому каналі для людей, які мають будь-які тюнери можна спіймати в цифровому форматі цей пакет. В пакет входить 9 каналів – ті, хто бере участь в Єдиному марафоні. МХ-7 добиває у Василівському районі, і до Білозерки, і до Балок, і там доволі гарний сигнал», – каже Мороко.

Посадовець також розповів, що ОВА займається розвитком аналогового мовлення, від якого раніше відмовилися.

«У багатьох залишилися лише антени, тому ми сприяли тому, щоб запорізький канал «МТМ» отримав ліцензію мовлення на 22-ому каналі. Це змогло збільшити такий сталий прийом в аналоговому режимі на достатньо потужні кола навколо міста Запоріжжя. Ми працюємо над тим, щоб збільшити мовлення на інших важливих ретрансляторах», – запевнив він.

Мороко зазначив, що були поодинокі випадки, коли з технічних причин зникали деякі українські телеканали і з'являлися російські, але обласна адміністрація працює, щоб унеможливити такі ситуації. Також ОВА планує розвивати радіомовлення.

«Зараз робота йде постійно, щоб збільшити потужність передавачів, і щоб в будь-якій формі збільшити кількість працюючих не лише на ТБ і на FM-мовлення. У нас ще є кілька вільних частот, на які зараз оголошується конкурс і зайдуть мовники. Тому ми збільшуємо, і об'єми, і кількість, і форми», – сказав він.

Український сигнал на Херсонщині

Аналіз інформаційного простору окупованої частини Херсонської області вказує на те, що російське військово-політичне керівництво збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту для посилення лояльності до окупаційної адміністрації, стверджують у Центрі національного спротиву.

У повідомленні зазначено, що в створених російськими окупаційними силами друкованих виданнях та спільнотах месенджерів поширюють наративи про те, що «російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону», «економічний форум в Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонщини та сприятиме тісній інтеграції регіону до Росії». Також поширеним наративом є те, що «російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів з Херсонщини» і що «Україна відмовилась від історичного минулого та нехтує славою «дідів».

Журналіст із Херсона Сергій Нікітенко розповів «Новинам Приазовʼя», що український сигнал доходить до невеликої частини лівобережної Херсонщини, яка перебуває в окупації.

Українські транслятори або не добивають, або їх глушать

«В смугу вздовж Дніпра частково сигнал доходить, наскільки мені відомо. Але зараз перевірити дуже важко, тому що та ж Гола Пристань досі затоплена частково. Ті ж Олешки – зараз там багато де немає світла, тому важко сказати. А далі наші транслятори або не добивають, або їх глушать. Так само з інтернетом – також заблокований, частково заблоковані «Фейсбук», «Інстаграм», «Ютуб», але не скрізь. В деяких населених пунктах мені люди розповідали, що мають доступ. Також заблоковані українські медіа через рішення російської Генпрокуратури ще рік тому», – повідомив журналіст.

Чому дивляться російське ТБ?

За словами Нікітенка, через те, що українські телеканали були свого часу закодовані на супутниковому мовленні і дивитися безплатно їх стало неможливо, частина жителів Херсонщини дивилася російське телебачення.

Це було недалекоглядне рішення – заблокувати українські телеканали, зробити їх платними

«Я навіть бачив в колишньому Великоолександрівському районі, в селах, свіжі об'яви про переналаштування супутникових антен. Тобто, цей бізнес там квітне, люди, в принципі, і за окупацію, дивилися (російські канали – ред.). Це було недалекоглядне рішення – заблокувати українські телеканали, зробити їх платними для глядачів супутника. Це призвело до того, що власники антен особливо на лівобережній Херсонщині, де український сигнал довгий час взагалі не існував, встановили антени й були змушені дивитися російські канали», – зауважив журналіст.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Сигнал з Миколаївської області»

Представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що українське телевізійне мовлення почали повертати на звільнену частину регіону відразу після деокупації.

В перші дні деокупації міста херсонці вже мали змогу отримувати досить стійкий і чіткий український сигнал

«В ніч з 10 на 11 листопада, коли окупанти тікали з Херсона, з правого берега на лівий, вони підірвали нашу телевізійну вежу, яка знаходиться прямо всередині Херсона. Все мовлення припинилося, але в перші дні деокупації міста херсонці вже мали змогу отримувати досить стійкий і чіткий український сигнал. Його передавали з Миколаївської області, спеціально був встановлений передавач, який транслював одну програму – телемарафон «Єдині новини» – на територію Херсонщини. І зараз цей сигнал в принципі можна приймати. У кого більш потужні були антени можна було напряму приймати сигнал телевізійних програм з Миколаєва», – каже Мовчан.

Він повідомив, що на сьогодні вже понад 2 тижні провайдер «Зеонбуд» відновив роботу першого мультиплексу телевізійного цифрового Т2 у Херсоні.

Що з радіомовленням?

Також на звільненій території Херсонщини відновлюють українське радіомовлення, каже фахівець.

«Можу так сказати, що в частоті 88,1 працює радіо «Промінь» в Херсоні, 99,0 – це «Армія ФМ», на 106 НСТУ працює «Українське радіо», 101,9 – це «Перець ФМ», 103,7 – «Радіо НВ», 104,4 – радіо «П'ятниця», 104,8 – радіо «Байрактар», 105,6 –радіо «Культура» НСТУ і 107,6 – це радіо «РадіоРокс». Тобто в принципі пакет радіо теж доволі такий пристойний зараз у Херсоні», – зазначив Мовчан.

За його даними, відновлено мовлення у Великій Олександрівці – на частотах 91,4 МГц працює «Українське радіо», радіо «Культура» та на частоті 98,5 МГц НСТУ – радіо «Промінь». У Високопіллі потужність передавача збільшено фактично вдвічі й на частоті 103,0 працює «Українське радіо».

«Стійка вакцина від«русского мира»

Втім, у деяких населених пунктах досі фіксуються сигнали російських мовників, розповідає Мовчан.

Після нового року у Херсоні фіксувалося «Радіо Таврія» – це радіо окупантів

«В обласному центрі можна піймати російські телеканали, але це симптоматично, в залежності від погоди. Фактично ми його фіксували на високих поверхах, у спальних районах. На нижчих поверхах (нижче 8 поверху) вже не фіксується російське телебачення. Стосовно радіо, десь після нового року у Херсоні фіксувалося «Радіо Таврія» – це радіо окупантів на частоті 109, але зараз воно не фіксується, там просто йде шум. Натомість на частоті 100,3 вже другий тиждень фактично доволі високій якості фіксується у Херсоні радіо «Вести ФМ», – докладно розповів Мовчан.

Найбільше теле- та радіосигнал окупантів розповсюджений у Бериславському районі, каже він. Втім, на деокупованій частині Херсонщини російський контент не користується популярністю, додав експерт.

На звільнених територіях є стійка вакцина від всього цього «русского мира».

«Це така специфічна інформація, яка спрямована на людей, які можливо не можуть критично мислити або не хочуть, або схильні до якихось таких моментів, що їм це цікаво. Говорити про масовий інтерес до цих програм, я такого взагалі не спостерігаю. На звільнених територіях є стійка вакцина від всього цього «русского мира». Я думаю, що всі їхні (окупантів) старання марні», – впевнений Мовчан.

«Глушити сигнал – дорого»

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль каже, що зараз мовлення російських ЗМІ на окупованих територіях намагаються перебивати українським сигналом.

За його словами, зараз використовується дозвіл на тимчасове мовлення, який Україна використовує для того, щоб блокувати «частотні дірки», які утворюються через те, що на окупованій частині території знаходяться українські передавачі та антени, але з них мовлять російське радіо і ТБ.

Глушіння це дійсно ефективний варіант, але він досить дорогий і у нас на початку цим займалися, а зараз ми просто перейшли до іншого

«Один варіант – це глушіння, а глушіння це дійсно ефективний варіант, але він досить дорогий і у нас на початку цим займалися, а зараз ми просто перейшли до іншого. Ми просто на всі частоти, на яких ми зустрічаємо російське мовлення, створюємо станції на тій самій частоті й вже тоді на підконтрольній території і навіть за лінією фронту український сигнал можна приймати, сигнал російських ЗМІ приймати майже неможливо», – запевнив експерт.

«Потрібні нові телевежі»

Коваль розповів, чому російські ЗМІ іноді пробиваються на радіо і телебачення підконтрольних Україні територій півдня. Так, за його словами, у Василівці Запорізької області, на Херсонщині, були свого часу побудовані дуже потужні й високі телевежі, які покривали велику частину цієї території.

«Ми знаємо, що в перші місяці війни росіяни приходили й змушували українських спеціалістів переналаштувати обладнання, частіше не виходило. Тому вони просто привозили свого спеціаліста вже з налаштованими мультиплексами і просто вставляли своє обладнання в стійки з обладнанням для мовлення і починали мовлення.

Зараз в ефірі час від часу це пробивається російський радіо чи телесигнал. Це просто фізика, це справа не в тому, що ми щось не можемо робити, але коли ми бачимо якісь шпарини в нашій інформаційній обороні, ми намагаємося знайти спосіб як ці шпарини заткнути», – розповів він.



Посилити український сигнал без побудови нових веж і без встановлення нових передавачів неможливо, додав експерт.

«Перекрити кран фінансування»

Експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков зазначив, що російська пропаганда – це проблема, з якою стикається не лише Україна. Сила російської пропаганди полягає в тому, що в неї вкладаються величезні бюджети, зауважив експерт.



«Це в першу чергу головна причина, чому російська пропаганда є такою масштабною, є такою всеохоплюючою і проникає вона не лише на територію Росії, де вона монополізувала медіапростір, чи на окупованій території України, а й, відповідно, в країни Заходу, в країни глобального півдня. І вона там почувається доволі впевненою, доволі добре», – підкреслив Жуков.



На його думку, якщо «перекрити кран фактично безлімітного фінансування пропаганди», то вся її потужність може дуже швидко завершитися.

«Навіть в окупації є альтерантива»

Перше, що роблять російські окупаційні сили, коли захоплюють території – блокують всі види українських інформаційних ресурсів, зауважив експерт. Відомо також, що напередодні повномасштабного вторгнення і відразу після нього, масово створювалися телеграм-канали для населених пунктів, які Росія окупувала або планувала окупувати. Через ці ресурси, розповсюджувалась дезінформація щодо України на кшталт того, що «українська держава припинила своє існування» та «Росія тут назавжди».

Чим довше люди перебувають в окупації, тим більше на них може вплинути російська пропаганда, додав Жуков.

«Відповідно, люди, які живуть у Криму, на тих окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які були окуповані ще з 2014 року, звичайно, ситуація там, дуже складна. Хоча ми знаємо, що навіть на таких територіях у людей є можливість так чи інакше отримувати інформацію з незалежних ресурсів, в тому числі з українських. Тому за бажання можна не перебувати в російському інформаційному полі. Хоча це дуже важко», – сказав експерт.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

За даними пресслужби МВС України, під час відступу російські військові підірвали телевізійну вежу, яка розташована на вулиці Перекопська у Херсоні. Під час огляду місця події слідчі встановили, що російські військові заклали 7 вибухових зарядів біля основи телевежі, 5 з яких вибухнули. Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули місце, вилучили ще близько 50 кг тротилу та 90 м детонуючого кабеля. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України. 6 червня була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 30 червня 2023-го. В ООН наголошують, що реальні цифри жертв набагато більші.











