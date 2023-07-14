Нічна атака військ РФ на Дніпропетровщину: збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі область атакували безпілотниками війська РФ.

«Захисники з ПвК «Схід» збили 6 «Шахедів». Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі – пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Вдарив агресор і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали», – розповів Лисак у Telegram.

Атаку на Кривий Ріг підтвердив і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул: «Одне влучання – по комунальному підприємству. На його території знищена одна адмінбудівля, бокс для зберігання техніки, 7 одиниць автотранспорту, пошкоджено 3 адміністративні будівлі. Також є влучання в одноповерхову адміністративну будівлю та бокси для зберігання техніки. Пожежі ліквідовані. Поранена одна особа 1967 року народження, садна ділянки тулубу. Йому надана вся необхідна медична допомога. Вибиті вікна в декількох десятках багатоквартирних та приватних будинків, в 5 лікарнях та 4 школах. Комунальні служби вже працюють».

Вночі у низці регіонів лунала повітряна тривога. Деталі по інших регіонах уточнюються.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує, що цілить по мирних жителях.