Повітряні сили ЗСУ попереджають про запуск ударних дронів-камікадзе

Російські військові ввечері 14 липня здійснили запуск ударних безпілотників типу Shahed, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

«Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття», – попереджають українські військові.

Ввечері в п’ятницю, 14 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли про зліт винищувача МіГ-31К. За інформацією моніторингових каналів, всього злетіло два такі літаки, їх підняли з аеродрому «Саваслейка». О 19.06 оголосили про відбій тривоги по всій території Україні. Пусків ракет зафіксовано не було.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з вечора 13 липня по 4-ту ранку 14 липня російські війська атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), було знищено 16 «шахедів» та один розвідувальний БпЛА.

Вночі 14 липня в багатьох регіонах України були сильні зливи.

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. За даними місцевої влади, на Дніпропетровщині було збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі і один потерпілий.