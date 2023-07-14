В Україні масштабна повітряна тривога: Росія підняла у небо винищувач (відбій)

Ввечері в п’ятницю, 14 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російської авіації.

Станом на 18:40 повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України.

У Повітряних силах повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К. За інформацією моніторингових каналів, всього злетіло два такі літаки, їх підняли з аеродрому «Саваслейка».

О 19.06 оголосили про відбій тривоги по всій території Україні. Запусків ракет зафіксовано не було.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з вечора 13 липня по 4-ту ранку 14 липня російські війська атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), було знищено 16 «шахедів» та один розвідувальний БпЛА.

Вночі 14 липня в багатьох регіонах України були сильні зливи.

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. За даними місцевої влади, на Дніпропетровщині було збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі і один потерпілий.