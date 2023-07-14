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Новини | Суспільство

Повітряні сили ЗСУ знищили запущені Росією 16 ударних та 1 розвідувальний дрон

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога, є влучання в Кривому Розі

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з вечора 13 липня по 4-ту ранку 14 липня російські війська атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

«В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала близько 20 авіаційних ударів по російських військах. Російська сторона про це не повідомляє.

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. На Дніпропетровщині, за даними влади, було збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі і один потерпілий.

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