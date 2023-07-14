Повітряні сили ЗСУ знищили запущені Росією 16 ударних та 1 розвідувальний дрон

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з вечора 13 липня по 4-ту ранку 14 липня російські війська атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).



«В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала близько 20 авіаційних ударів по російських військах. Російська сторона про це не повідомляє.

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. На Дніпропетровщині, за даними влади, було збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі і один потерпілий.