На Миколаївщині ексгумували тіла двох цивільних, яких розстріляли торік військові РФ – прокуратура

На звільненій від військ РФ території Миколаївщини правоохоронці виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли минулого року російські військові.

«Під час чергового огляду місцевості та фіксування воєнних злочинів окупантів стосовно цивільного населення у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району було виявлено тіла двох місцевих мешканців – чоловіків 20-ти та 34-х років, яких навесні минулого року розстріляли військові РФ», – розповіли у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними відомства, тіла загиблих відправили до бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

«Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством», – повідомили в прокуратурі.

Після відступу військових РФ у визволених містах і селах фіксують численні випадки убивств цивільних жителів. Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.