На Донеччині виявили нові поховання вбитих армією РФ цивільних та військових – МВС

З початку деокупації частини Донеччини правоохоронці виявили 385 тіл після відступу російських військ. Як повідомила пресслужба Міністрества внутрішніх справ, нові тіла жертв виявили на території Лиманської та Святогірської громад.

«У селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, провели ексгумацію двох літніх жінок і чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів. Тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані», – йдеться в повідомленні.

Загалом на деокупованих територіях Донеччини з-поміж 385 виявлених тіл 309 – цивільні, кажуть правоохоронці.

«Серед жертв російської агресії – 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено. Триває робота з ідентифікації загиблих. На сьогодні ідентифіковано 282 особи», – повідомили в МВС.

У відомстві кажуть: допомагають слідчим і криміналістам місцеві мешканці, військовослужбовці та спеціальні пошукові загони.

Після відступу військових РФ у визволених містах і селах фіксують численні випадки убивств цивільних жителів. Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.