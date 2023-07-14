Війська РФ вночі під прикриттям грози атакували південь – ЗСУ

Російські війська вночі атакували південь під прикриттям негоди, повідомляє оперативне командування «Південь».



«Вночі ворог під прикриттям складних погодних умов – шторму й грози – атакував південь України кількома хвилями ударних безпілотників. Над Одещиною силами протиповітряної оборони різних підрозділів Сил оборони знищено 8 Shahed-136, над Миколаївщиною – 2, над Дніпропетровщиною – 6», – йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з вечора 13 липня по 4-ту ранку 14 липня російські війська атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), було знищено 16 «шахедів» та один розвідувальний БпЛА.

Вночі 14 липня в багатьох регіонах України були сильні зливи.

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. За даними місцевої влади, на Дніпропетровщині було збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі і один потерпілий.