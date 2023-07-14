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Війська РФ вночі під прикриттям грози атакували південь – ЗСУ

Українські сили ППО перехоплюють дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року

Російські війська вночі атакували південь під прикриттям негоди, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Вночі ворог під прикриттям складних погодних умов – шторму й грози – атакував південь України кількома хвилями ударних безпілотників. Над Одещиною силами протиповітряної оборони різних підрозділів Сил оборони знищено 8 Shahed-136, над Миколаївщиною – 2, над Дніпропетровщиною – 6», – йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з вечора 13 липня по 4-ту ранку 14 липня російські війська атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), було знищено 16 «шахедів» та один розвідувальний БпЛА.

Вночі 14 липня в багатьох регіонах України були сильні зливи.

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. За даними місцевої влади, на Дніпропетровщині було збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі і один потерпілий.

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