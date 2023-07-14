На Сумщині за добу пролунало понад 100 вибухів через російські обстріли – ОВА

Російські війська 18 разів обстріляли прикордонні райони Сумщини протягом дня, повідомила обласна військова адміністрація ввечері 15 липня.

Обстрілів із різних видів зброї зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська, Білопільська громади.

«Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено два приватні будинки. Також був обстріл з мінометів (17 вибухів)», – йдеться в повідомленні.

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У Хотінській громаді мінометні обстріли пошкодили два комбайни та два трактори, які належать приватній агрофірмі.

«Середино-Будська громада: росіяни гатили з мінометів (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три житлові будинки», – додає ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. За даними Сумської ОВА, вночі та вранці російські війська здійснили п’ять обстрілів прикордоння, зафіксовано 33 вибухи. Даних про потерпілих немає.

Влада області розглядає евакуацію з прикордонних органів. Як заявив напередодні мер Сум Олександр Лисенко, обласний центр готується розселити приблизно 12 тисяч людей.