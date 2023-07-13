Армія РФ атакувала житловий будинок на Херсонщині, постраждав чоловік – влада

Армія РФ ввечері 13 липня вкотре атакувала Херсонську область, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

За даними місцевої влади, російські військові завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани, через що поранення отримав 71-річний місцевий житель.

Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу, кажуть в ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.