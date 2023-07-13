У ЗСУ підтвердили отримання касетних боєприпасів від США

У Збройних силах України підтвердили отримання касетних боєприпасів від США.

«Дійсно, це вже є в розпорядженні Сил оборони. Але це буде використовуватися виключно у правовому полі», – сказав речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 13 липня у коментарі CNN підтвердив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.



«Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити [поле бою]», – сказав він CNN, – «Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися»

За його словами, вище керівництво визначатиметься з «ділянками території, де це може бути використано» «цю дуже потужну зброю».

Про прибуття американських касетних боєприпасів раніше не повідомлялося.

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.

У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на використання касетних боєприпасів. Це визначено конвенцією від 2008 року, сторонами якої не є ні США, ні Україна.