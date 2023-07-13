У Силах оборони розповіли, чи зміниться ситуація на фронті після отримання касетних боєприпасів

Касетні боєприпаси, які вже отримала Україна «однозначно змінять ситуацію» на фронті, наголосив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Радіо Свобода.

«Це (отримання касетних боєприпасів – ред.) ще більше демотивує російську окупаційну армію і змінять кардинально на користь Сил оборони України», – каже Шершень.

Також він наголосив, що командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, відповідаючи на питання журналістів підтвердив, що ЗСУ вже отримала касетні боєприпаси, але зробив «важливе зауваження».

«Командувач зазначив, що касетні боєприпаси будуть використовуватись виключно у правовому полі, тільки для деокупації наших територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватись на території Росії, ми не будемо використовувати касетні боєприпаси у містах чи на густонаселених територіях», – зазначив Шершень.

Також, за його словами, після використання цих боєприпасів території маркуватимуться й додатково розміновуватимуться.

«Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові, для прориву оборони противника», – підсумував він.

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.

У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на використання касетних боєприпасів. Це визначено конвенцією від 2008 року, сторонами якої не є ні США, ні Україна.