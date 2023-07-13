Нове озброєння, ракети, снаряди: що конкретно передбачають гарантії безпеки для України

Реакція ЄС на постійні нічні обстріли українських міст і цивільних об'єктів прикордоння

У ЄС обіцяють притягнути до відповідальності винних у останніх нічних атаках РФ та ударах по цивільних об’єктах поблизу лінії фронту. Так відреагували на черговий нічний обстріл військами РФ українських міст. Повітряні сили заявляють, що збили вночі 20 дронів-шахедів.

А країни G7 оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо її підтримки. Як саме працюватимуть гарантії безпеки для України?

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