Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, серед іншого, увійшли шість самохідних зенітних установок Gepard.

Як повідомляється на сайті німецького уряду, також до нового пакета допомоги увійшли артилерійські снаряди 155 мм, снаряди 155-мм димових боєприпасів, один міст для мостоукладаного танка BEAVER, один мостоукладальник BEAVER, 10 лазерних прицільних обладнань IRIS-T SLM, 2 комплекти запасних частин для безпілотника VECTOR, а також 10 пунктів управління вогнем IRIS-T SLM.

Зазначається, що фінансування ініціативи зі зміцнення безпекового потенціалу становить 5,4 млрд євро на 2023 рік і додаткових дозволів на прийняття зобов’язань у наступні роки в розмірі 10,5 млрд євро. Ці кошти передбачається використовувати насамперед для надання військової допомоги Україні.

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новий пакет військової допомоги Києву у розмірі 700 мільйонів євро має забезпечити продовження підтримки України в короткостроковій перспективі.

У свою чергу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі у Вільнюсі заявив, що новий пакет включає озброєння, які Україна вважає пріоритетними: системи ППО, танки, артилерію.

Раніше 11 липня газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела, повідомила, що до нового пакету допомоги, серед іншого, увійдуть дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу бундесверу.