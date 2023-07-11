Німеччина передасть Україні пакет допомоги на 700 млн євро включно із Patriot і танками Leopard – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністр оборони Борис Пісторіус на саміті НАТО у Вільнюсі оголосять про надання Україні нового пакету озброєнь на суму 700 млн євро, пише газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела.

До нового пакету, за інформацією видання, увійдуть:

• Дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу бундесверу;

• 25 танків Leopard;

• 40 БМП Marder;

• 20 тисяч артилерійських снарядів.

Наразі офіційного оголошення від влади Німеччини не було.

У травні під час візиту до Німеччини президента України Володимира Зеленського Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Києву та пообіцяв підтримувати Україну «доти, доки це необхідно». У цей пакет увійшли 20 бойових машин піхоти Marder, 30 модернізованих танків Leopard 1 A5, 18 колісних гаубиць, 100 броневиків, понад 200 розвідувальних безпілотників, артилерійські снаряди, ракети для систем залпового вогню та ще чотири системи ПВО IRIS-T SLM.