Німеччина планує надати Україні ще 45 установок «Гепард» до кінця року – медіа

Німеччина планує надати України ще 45 зенітних установок «Гепард» до кінця 2023 року, повідомляє агентство dpa з посиланням на інтерв’ю бригадного генерала, голови Українського ситуаційного центру при німецькому Міністерстві оборони Крістіана Фройдінґа. Інтерв’ю, за повідомленням, має вийти в газеті Diw Welt у неділю 25 червня.

Він вказав на те, що 34 «Гепарди» Україна вже отримала, ще 15 надійдуть найближчими тижнями.

«На додачу ми хочемо надати ще 30 танків «Гепард» до кінця року в співпраці зі Сполученими Штатами», – сказав Фройдінґ.

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Генерал додав, що партнери «роблять що можуть», але визнав, що Україна досі не має достатньо систем протиповітряної оборони.

Крім того, Фройдінґ зазначив, що Україна отримає ще дві системи IRIS-T цього року і чотири – 2024 року.

Системи протиповітряної оборони лишаються одним із пріоритетів збройної допомоги, яку Україна отримує від партнерів. Міністр оборони Олексій Резніков 16 червня повідомив, що Україна змогла побудувати «надійну систему протиповітряного захисту» і продовжує її розвивати. Він назвав наступним рівнем отримання систем різної дальності, в тому числі «Кроталі» та «Гепарди».