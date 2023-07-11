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Шольц підтвердив нову військову допомогу Києву на 700 млн євро

«Для нас важливо від самого початку, щоб існували гарантії безпеки для України, які можуть бути ефективними, коли настане мир», зазначив також Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що новий пакет військової допомоги Києву у розмірі 700 мільйонів євро має забезпечити продовження підтримки України в короткостроковій перспективі. Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі.

За його словами, країни «Групи семи» (Франція, Італія, Японія, Канада, США, Велика Британія та Німеччина) мають оприлюднити спільну декларацію про довгострокові зобов’язання щодо безпеки перед Україною.

«Для нас важливо від самого початку, щоб існували гарантії безпеки для України, які можуть бути ефективними, коли настане мир», – сказав він.

Шольц зазначив, що важливо «продовжувати розвивати єдність і солідарність» серед союзників по НАТО на тлі загроз для територій країн-учасниць Альянсу.

У свою чергу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі у Вільнюсі заявив, що новий пакет включає озброєння, які Україна вважає пріоритетними: системи ППО, танки, артилерію.

Раніше сьогодні газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела, повідомила, що до нового пакету допомоги Україні від Німеччини увійдуть:

• Дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу бундесверу;

• 25 танків Leopard;

• 40 БМП Marder;

• 20 тисяч артилерійських снарядів.

У травні Німеччина вже оголошувала пакет військової допомоги України на 2,7 млрд євро.

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