Війська РФ наступали у бік нещодавно звільненого села Рівнопіль – Шершень

Війська РФ наступали у бік нещодавно звільненого села Рівнопіль, невдало, повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.

«За добу ворог атакував 25 разів наші позиції, здійснив 615 обстрілів. Загалом ворог здійснив 11 авіаударів та 8 разів атакував з неба, застосовуючи дрони-камікадзе. Ворог провів невдалі наступи у бік села Рівнопіль», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник продовжує штурми з метою захопити Мар’їнку та створити умови для окупації Авдіївки на Донеччині.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За її словами, українські війська за останні тижні суттєво підірвали спроможності противника на півдні.

26 червня в Міноборони України повідомили про звільнення села Рівнопіль на Донеччині. Рівнопіль став девʼятим населеним пунктом, звільненим ЗСУ в червні.