Олімпіада в Парижі: МОК не надсилатиме запрошень Росії та Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 26 липня не відправлятиме запрошення Росії та Білорусі на Літні Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться у столиці Франції Парижі, йдеться у прессрелізі.

«Не будуть надіслані запрошення НОК Росії та Білорусі, а також НОК Гватемали, чиє членство наразі призупинено», – заявили у Комітеті.

Літня Олімпіада відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року, а Паралімпіада – з 28 серпня до 8 вересня.

У лютому понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі з дотриманням низки умов.

У Росії ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.

У квітні Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі.