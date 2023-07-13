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Олімпіада в Парижі: МОК не надсилатиме запрошень Росії та Білорусі

Під час акції з вимогою не допустити спортсменів Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді 2024 року в Парижі через війну проти України. Лозанна, Швейцарія, 25 березня 2023 року

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 26 липня не відправлятиме запрошення Росії та Білорусі на Літні Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться у столиці Франції Парижі, йдеться у прессрелізі.

«Не будуть надіслані запрошення НОК Росії та Білорусі, а також НОК Гватемали, чиє членство наразі призупинено», – заявили у Комітеті.

Літня Олімпіада відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року, а Паралімпіада – з 28 серпня до 8 вересня.

У лютому понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі з дотриманням низки умов.

У Росії ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.

У квітні Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі.

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