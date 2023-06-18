Міжнародна федерація санного спорту продовжила заборону для спортсменів з РФ на участь у змаганнях

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) 17 червня продовжила заборону для російських спортсменів на участь у змаганнях.



Як повідомляє пресслужба федерації, «за» проголосували 22 країни-члени, одна «проти» та п’ятеро утрималися.



«Зважаючи на продовження загарбницької війни РФ проти України, вирішено відсторонити всіх спортсменів, тренерів, інструкторів та інших офіційних осіб Федерації санного спорту Росії від санкціонованих FIL змагань», – йдеться у повідомленні.

У федерації додають, що присутність російських спортсменів, тренерів, інструкторів на змаганнях пов’язана з високим ризиком для безпеки, миролюбності та доброчесності цих змагань.



На початку березня 2022 року FIL вже усувала від змагань РФ і Білорусь через повномасштабне російське вторгнення до України. Проте згодом російська сторона подала апеляцію на це рішення, їй повернули право на участь у змаганнях. У вересні того ж року Міжнародна федерація санного спорту вдруге відсторонила російських та білоруських спортсменів.

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У лютому понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

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У Росії ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.