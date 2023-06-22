МОК позбавив визнання Міжнародну асоціацію боксу, яку очолює росіянин

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив визнання Міжнародну асоціацію боксу (IBA), повідомляє сайт МОК 22 червня. Також сесія МОК висловилася за збереження боксу у програмі літніх Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році, але цей вид спорту може опинитися за бортом Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі.

7 червня МОК рекомендував відкликати визнання IBA. У відповідь Міжнародна асоціація боксу подала апеляцію до CAS, але рішення залишилося чинним.

«ІBA залишає за собою право звернутися до суду за фактом позбавлення визнання», – цитує російська агенція ТАСС неназване джерело в організації.

У 2019 році Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відкликав у IBA визнання через фінансову та управлінську кризу в організації. МОК вимагає від міжнародної федерації провести реформи. IBA усунули від організації боксерського турніру на Олімпіаді в Токіо.

З кінця 2020 року IBA очолює росіянин Умар Кремльов. Асоціація не позбавляла спортсменів з Росії та Білорусі можливості брати участь у змаганнях. Після цього федерації боксу США, Великої Британії, Швеції, Швейцарії, Німеччини, Нідерландів і Філіппін на знак протесту вийшли з IBA.