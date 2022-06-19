Бокс: бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня

Бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у важкій вазі українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня у Джідді, Саудівська Аравія. Про це заявила промоутерська компанія Matchroom Boxing. Поєдинок промоутери назвали «Лють на Червоному морі».

Усик залишив Україну, щоб готуватися до бою-реваншу з Джошуа, у березні. Українець переміг Джошуа у вересні 2021 року.

Спершу бій-реванш планувався навесні, але пошук британським атлетом нового тренера та тривалі переговори про його ймовірний поєдинок із чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Фʼюрі змусили відкласти ці плани.

Усик – один із кількох колишніх і нинішніх українських боксерів-професіоналів, які стали на захист України. Упродовж майже місяця 35-річний Усик брав участь у збройному опорі агресії Росії в складі сил територіальної оборони, хоча має право не служити – як батько трьох дітей.