ПАРЄ закликає МОК заборонити участь спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаді в Парижі

Парламентська асамблея Ради Європи 23 червня ухвалила резолюцію, в якій закликала Міжнародний олімпійський комітет повністю заборонити участь російських та білоруських спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі.

ПАРЄ закликає комітет дотримуватися цієї позиції «стільки, скільки триватиме російська агресивна війна» і не дозволяти російським та білоруським атлетам участь у нейтральному статусі. МОК наразі розглядає таку можливість.

Резолюція ґрунтувалася на доповіді депутатки від Норвегії Лінди Гофстад Геллеланд. Асамблея дійшла висновку, що будь-яка участь представників цих двох країн у поточному контексті є «немислимою, буде використана як інструмент пропаганди і де факто не дозволить іншим спортсменам – не в останню чергу українським – брати участь». На думку ПАРЄ, спроби Олімпійського комітету дозволити спортсменам брати участь у нейтральному статусі не є належним запобіжником.

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Парламентарі також вказали на те, що російські та білоруські елітні спортсмени отримують державні зарплатні та часто входять до військових спортивних команд. Відтак вони не можуть продемонструвати «нейтралітет і відстороненість від цих режимів, а тим паче робити будь-які заяви проти війни».

Голова МОК Томас Бах, виступаючи 22 червня на відкритті сесії комітету, вчергове засудив агресію Росії проти України, але також відмовився від повної ізоляції російських і білоруських спортсменів.

«Російська сторона хоче, щоб ми ігнорували війну. Українська сторона хоче, аби ми повністю ізолювали будь-кого з російським і білоруським паспортом. Обидві позиції діаметрально протилежні нашій місії та Олімпійській хартії», – йдеться в його промові.

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У лютому понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі з дотриманням низки умов.

У Росії ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.

У квітні Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі.