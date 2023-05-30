Спортсменів можуть дискваліфікувати – Матвій Бідний про тих, хто не повернувся зі змагань в Україну

Українських спортсменів, які не повернулися зі змагань з-за кордону, виключили зі складу національних збірних команд, а з деякими спортсменами, які були членами штатних збірних команд, Міністерство молоді і спорту розірвало контракти, повідомив в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода) заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Він заявив, що федерації можуть навіть ініціювати позбавлення спортивних звань, якщо такі були. Проте, додає Бідний, склад національної збірної нараховує близько 10 тисяч спортсменів, тому відсоток тих, хто не повернувся, каже він, не дуже великий. Йдеться про 236 чоловіків, зазначають у Міністерстві молоді та спорту.

«Але все одно, це спортсмени, які мають довіру від своєї країни і були делеговані для представництва країни. Це ті люди, які формально здійснили порушення, тому що вони залишилися там поза межами тих офіційних спортивних заходів і тим часом, за яким вони мали повернутися відповідно за наказом міністерства», – каже Бідний.

За його словами, були випадки, коли спортсмени навіть не потрапляли на змагання, в яких мали брати участь.

«Була ситуація, коли приїхали до готелю, взяли таксі і просто далі поїхали десь у невідомому напрямку. Звісно, така поведінка не гідна члена Національної збірної команди. Якщо ми бачимо, що це принципова позиція людини – не виходити на контакт, і це говорить про те, що я не буду повертатися, що хочете, то і робить. Ми бачимо, що ця людина нас ввела в оману», – додає Бідний.

Раніше Міністерство молоді та спорту України оприлюднило списки спортсменів, які не повернулися з-за кордону. Перелік прізвищ відомство опублікувало на сайті. В ньому – 236 чоловіків, які отримали дозволи на виїзд за кордон для участі у змаганнях. Перепустка передбачала, що після змагань спортсмени мали би повернутися в Україну.