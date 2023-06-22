Європейські Ігри: збірна України виборола чотири золоті нагороди

Збірна Україна у другий змагальний день на Європейських Іграх, що тривають в Польщі, виборола шість нагород: чотири «золота» та дві «бронзи».

Людмила Лузан та Валерія Терета стали першими у змаганнях серед каное-двійок на дистанції 500 метрів. Українки обійшли іспанський тандем Антії Хакоме і Марії Корбери менш ніж на 0,3 секунди. Бронзові нагороди вибороли угорські каноїстки – Ґ’яда Браґато та Б’янка Надь.

Людмила Лузан – дворазова призерка Олімпіади-2020, але для неї це дебютна нагорода на рівні Європейських ігор. Це також друга нагорода Лузан і Терети в такому складі, раніше українки були третіми на етапі Кубка світу-2023 у Познані.

Ще одна нагороду вищого ґатунку вибороли Олег Кухарик та Ігор Трунов, які виступали на дистанції 500 метрів в байдарці-двійці.

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Перше «золото» в історії України в змішаній команді на європейському рівні вибороли стрибуни у воду – Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська та Олексій Середа.

Ще одну золоту медаль для України завоювала каратистка Анжеліка Терлюга у категорії до 55 кілограм. У фіналі українка була сильнішою за олімпійську чемпіонку з Болгарії Івет Ґоранову, яка на Олімпіаді-2020 залишила Терлюгу без «золота».

Також «синьо-жовті» вибороли дві бронзові нагороди: Олена Костевич у кульовій стрільбі (пневматичний пістолет, 10 метрів) та каратист Нікіта Філіпов (куміте, до 60 кілограм).

Європейські ігри – це аналог Олімпійських ігор, який проводиться лише втретє в історії. З 21 червня по 2 липня у польському Кракові-Малопольській 7000 атлетів з 48 країн змагатимуться у 28 видах спорту.

В турнірі не беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі.