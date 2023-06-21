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Футбол: українська «молодіжка» перемогла хорватів на старті Євро-2023

Михайло Мудрик (у центрі) приїхав до табору молодіжної збірної після виступів за головну команду, але в матчі з хорватами на поле не виходив

Збірна України з перемоги розпочала виступ на молодіжному чемпіонаті Європи з футболу, який приймають Румунія та Грузія. У матчі відкриття турніру в Бухаресті команда під керівництвом Руслана Ротаня переграла сильного опонента – збірну Хорватії.

На 19-й хвилині Олексій Кащук після індивідуального проходу в стилі Ліонеля Мессі забив перший гол у ворота суперника.

Майже одразу по перерві, на 48-й хвилині, Олексій Кащук у штрафному майданчику мʼяко навісив на Данила Сікана, і форвард забив другий гол українців.

До кінця гри рахунок не змінився – 2:0.

Щонайменше до завершення другого матчу ігрового дня Іспанія – Румунія (початок о 21:45 за Києвом) «синьо-жовті» очолили турнірну таблицю.

24 червня українці зіграють із господарями турніру румунами, а 27 червня – з командою Іспанії.

До чвертьфіналу Євро-2023 вийдуть дві найкращі команди з групи.

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