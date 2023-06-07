Футбол: Мессі продовжить карʼєру у США, гратиме за «Інтер Маямі»

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі заявив про перехід до американського клубу «Інтер Маямі». Попередні два сезони він провів у французькій команді «Парі Сен-Жермен».

За словами Мессі, угода поки не закрита, але рішення про перехід до американської команди ухвалене.

Минулого тижня аргентинець повідомив, що залишить паризьку команду. Засоби інформації писали, що футболіст може повернутися до «Барселони», за яку грав упродовж своєї карʼєри – до переходу у французький клуб. Крім того, повідомлялося, що Мессі розглядає пропозицію одного із клубів Саудівської Аравії.

У складі «Парі Сен-Жермен» Мессі двічі виграв чемпіонат Франції, а зі збірною Аргентини в грудні 2022 року переміг на чемпіонаті світу в Катарі.

У складі «Барселони» Мессі 10 разів ставав чемпіоном Іспанії, сім разів вигравав Кубок Іспанії та чотири рази – Лігу чемпіонів.

«Інтер Маямі» – американський клуб, що належить групі інвесторів на чолі з англійським футболістом Дейвідом Бекхемом. Команда входить до провідного дивізіону США та Канади (MLS).