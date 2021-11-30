Ліонель Мессі всьоме став володарем «Золотого м’яча»

Нападник французького клубу «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем «Золотого м’яча», призу найкращого футболіста світу 2021 року, за версією журналу France Football.

Мессі отримав «Золотий м’яч» всьоме – це рекорд за всю історію нагороди. П’ять разів її володарем ставав Кріштіану Роналду, по три рази Мішель Платіні, Марко ван Бастен і Йоган Кройфф.

Нападник «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовскі посів у голосуванні футбольних експертів друге місце. Але він став першим володарем нового призу – найкращого бомбардира року.

Третє місце посів півзахисник англійського «Челсі» та збірної Італії Жоржіньо.

Нападник «Манчестер Юнайтед», португалець Кріштіану Роналду – головний конкурент Мессі за кількістю «Золотих м’ячів» – посів шосте місце.

34-річний Ліонель Мессі цього року перейшов з іспанського клубу «Барселона», в якому провів всю кар’єру, у французький ПСЖ.

Він побив рекорд Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб, ставши першим в історії гравцем однієї з п’яти найсильніших ліг Європи, що забивав щонайменше 20 м’ячів протягом 13 сезонів поспіль.

Крім того, Мессі виграв Кубок Америки – у фіналі Аргентина перемогла Бразилію. На церемонії вручення «Золотого м’яча» у Парижі Мессі сказав про цю перемогу: «Не знаю чи найкращий це рік у моєму житті, у мене довга кар’єра позаду, але це був особливий рік. Ми, збірна Аргентини, виграли титул, пройшовши важкі часи і багато критики».

Нагорода «Золотий м’яч» була заснована у 1956 році, вона є головною індивідуальною нагородою у футболі. Найкращого футболіста світу заочно обирають 180 спортивних оглядачів.