Атака по Запоріжжю: пошкоджено інфраструктурний об’єкт, постраждав чоловік

У ніч проти 15 липня армія РФ атакувала Запоріжжя, йдеться в повідомленні секретаря міськради Запоріжжя Анатолія Куртєва.

За його словами, через нічну атаку в одному з районів міста було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Чоловіка, який отримав поранення, доставили до лікарні у стані середньої тяжкості, каже чиновник.

Також Куртєв додав, що внаслідок атаки пошкоджений житловий фонд – у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна. На місці працюють відповідні служби.

За даними Запорізької ОВА, російські військові атакували Запоріжжя дронами. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.

За добу російська армія 45 разів обстріляла Запорізьку область, зафіксовано руйнування 27 будівель у 15 населених пунктах, каже Куртєв.

Ввечері 14 липня в Повітряних силах України попереджали, що російські військові здійснили запуск ударних безпілотників типу Shahed.

У ніч проти 14 липня в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. За даними місцевої влади, на Дніпропетровщині було збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі і один потерпілий.