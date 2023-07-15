Президент Південної Кореї підтримав формулу миру та анонсував збільшення допомоги Україні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сподівається, що рівень підтримки України з боку його держави зросте – про це він заявив пі час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі 15 липня.

Юн Сук Йоль вказав на те, що це перший візит лідера його країни до України.

«Ми ознайомилися з формулою миру, яку нам надали, і вважаємо, що необхідно її виконати, особливо враховуючи, що Корея намагається виконувати роль посередника в мирних самітах та зустрічах країн, які відносяться до так званого Глобального Півдня», – сказав він.

Президент Кореї нагадав, що торік його країна надавала Україні військову амуніцію.

«Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим. Також ми будемо працювати в бік покращення ситуації з харчовою та енергетичною кризою, яка виникла в світі», – сказав Юн.

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За його словами, торік корейський уряд виділив на допомогу Україні 100 мільйонів доларів, цього року ця цифра сягне 150 мільйонів.

Зеленський подякував корейському колезі за ініціативи з відбудови України, зокрема, об’єктів інфраструктури, в тому числі шкіл.

«Запросив Республіку Корея проявити лідерство у створенні в Україні реабілітаційних центрів. Звичайно, ми обговорили й економічну співпрацю – це й енергетика, залізниця і транспорт загалом, створення виробництв в Україні, локалізація, також макрофінансова сфера. У кожному з цих напрямів нам точно є що робити спільно», – заявив він.

Раніше президент України повідомив, що під час зустрічі з Юном сторони обговорювали повернення депортованих українців, втілення формули миру, співпрацю в сферах продовольства та енергетики.