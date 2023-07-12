КНДР здійснила найтриваліший із запусків балістичної ракети

КНДР запустила балістичну ракету великої дальності у бік Японського моря, повідомили японські та корейські військові. Снаряд летів більше ніж годину. Це найтриваліший із пусків північнокорейських ракет.

Запуск відбувся вранці 12 липня близько 10-ї ранку за місцевим часом. Це зафіксував об’єднаний комітет начальників штабів Збройних сил Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

Південнокорейські військові зазначили, що підтримують стан повної готовності «у тісній співпраці»із США. Про запуск КНДР, ймовірно, балістичну ракету також повідомляв NHK з посиланням на Міноборони Японії. Зазначається, що це вже 12-й запуск ракети КНДР із середини червня.

Політ ракети, запущеної вранці 12 липня, тривав 74 хвилини і став найдовшим для північнокорейських ракет, повідомляє японський телеканал Asahi. Японія висловила рішучий протест КНДР через запуск ракети, заявили в уряді. За попередніми даними, висота її польоту становила шість тисяч кілометрів, дальність – одну тисячу кілометрів.

Ракета впала поза винятковою економічною зоною Японії. Збитків японським морським і повітряним судам не зафіксовано.

15 червня Північна Корея запустила одразу дві ракети у бік Японського моря. Одна з ракет упала у винятковій економічній зоні Японії. Токіо скликав засідання Ради національної безпеки та висловив протест Пхеньяну через запуск.