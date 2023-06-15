КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності – військові Південної Кореї

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності, повідомили південнокорейські військові у четвер, незабаром після того, як Пхеньян попередив про «неминучу» відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї.

Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула заявив, що запуск двох балістичних ракет малої дальності був здійснений з району Сунан у Японське море.

«Ми посилили моніторинг на випадок подальших провокацій і підтримуємо готовність у тісній координації зі Сполученими Штатами», – йдеться у заяві південнокорейських військових.

Запуски Сеул назвав «серйозною провокацією» у порушення санкцій ООН, передає агенція AFP.

Токіо також підтвердив запуски ракет, а представник міністерства оборони повідомив журналістам, що дві ракети впали у водах виняткової економічної зони Японії.

«Ракети, можливо, летіли за неправильними траєкторіями», – сказав журналістам офіційний представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно.

Південна Корея та Сполучені Штати, які посилили оборонну співпрацю у відповідь на загрози з боку Північної Кореї, яка має ядерну зброю, зараз проводять спільні масштабні навчання.

У четвер Північна Корея оприлюднила заяву, в якій критикувала навчання, а представник міністерства оборони заявив, що вони «націлені на КНДР шляхом масової мобілізації різних типів наступальної зброї та обладнання».

Цього року Північна Корея здійснила численні запуски, в тому числі, своїх найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет, а минулого місяця спробувала вивести на орбіту військовий супутник-шпигун.