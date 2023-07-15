В Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його перша леді Кім Кен Хі, повідомляє видання Yonhap.

Згідно з даними ЗМІ, яке посилається на канцелярію лідера країни, під час візиту в Україну Юн вже відвідав Бучу та Ірпінь на Київщині.

Очікується, що найближчим часом Юн також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленський й обговорить подальшу допомогу, а також післявоєнну відбудову України.

«Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої він раніше відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом», – пише видання.

Візит президента Південної Кореї в Україну підтвердили в Офісі генерального прокурора.

«Сьогодні (15 липня – ред.) ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики Росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них – катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство», – заявив генпрокурор Андрій Костін.

Південна Корея неодноразово надавала Києву фінансову та гуманітарну допомогу. Про постачання зброї досі не йшлося, оскільки Сеул побоювався, що допомога Україні може спонукати Росію чи Китай до посилення збройної підтримки Північної Кореї.