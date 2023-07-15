Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї: говорили про формулу миру та співпрацю

Президент України Володимир Зеленський 15 липня зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йольом, який прибув до Києва з неанонсованим візитом.

«Сьогодні в Україні – президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах», – зазначив Зеленський у телеграмі за підсумками зустрічі.

За словами президента, під час зустрічі сторони порушили такі питання:

повернення депортованих дорослих й дітей;

реалізацію української формули миру;

підготовку до Глобального саміту миру;

продовольчої й енергетичної безпеки;

економічної співпраці.

«Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея», – додав український лідер.

15 липня в Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його перша леді Кім Кен Хі.

Південна Корея неодноразово надавала Києву фінансову та гуманітарну допомогу. Про постачання зброї досі не йшлося, оскільки Сеул побоювався, що допомога Україні може спонукати Росію чи Китай до посилення збройної підтримки Північної Кореї.