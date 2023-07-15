Стефанішина: Україна повернулась за стіл переговорів членів НАТО на найвищому рівні

Україна повернулася за стіл переговорів членів НАТО на найвищому рівні, по ще повідомила в ефірі Радіо Свобода віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за підсумками саміту у Вільнюсі.

«Такої зустрічі не було достатньо тривалий час, багато років. І вже на рівні лідерів відбулося безпосереднє обговорення і змісту рішень саміту, і роботи, яка буде тривати до Вашингтонського саміту. Це дозволяє нам стверджує, що є чітке усвідомлення, реальне, не обіцянка, того, що Україна стане членом НАТО, що треба визначити умови. І відповідно ми всі усвідомлюємо, що саме членство – це процес, він буде запущений після завершення війни», – наголосила вона у програмі Свобода Live.

За її словами, була створена Рада Україна-НАТО, яка має обговорити на визначити чітку умови вступу до Альянсу.

«Перше її засідання (Ради Україна-НАТО – ред.) відбулося на рівні лідерів. Далі ця рада буде функціонувати на різних рівнях. У питаннях членства, в питаннях умов і проєктів в рамках комплексного пакету допомоги цю роботу буду координувати я. А також започаткований формат на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, запроваджений оборонний, військовий комітет, комітет з питань реалізації проєктів з НАТО. Тобто всі ці умови будуть опрацьовуватися спільно на площадці Ради Україна-НАТО, вже фактично починаючи з наступного тижня», – розповіла Стефанішина.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Перед тим президент України Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

Альянс також заявляє про погодження «пакету розширеної політичної та практичної підтримки».

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.