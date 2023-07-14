За два дні після саміту десять країн долучилися до декларації G7 на підтримку України – ОП

Десять країн, окрім членів «Групи семи» (G7), висловили бажання бути підписантами декларації на підтримку України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, станом на сьогодні приєдналися: Іспанія, Чехія, Нідерланди, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Бельгія, Португалія» , – написав він у телеграмі.

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Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».