Представник Офісу президента розповів, як працюватимуть гарантії безпеки від G7

Декларація на підтримку України від країн «Групи семи» містить часові рамки щодо двосторонніх угод між членами цієї групи та Києвом – про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в ефірі Радіо Свобода «Свобода Live».

«Сьогодні, з підписанням цієї декларації, держави G7 починають двосторонні переговори з Україною щодо укладення двосторонніх угод про безпеку. Тобто от вам перша часова рамка, яку на перших етапах не дуже хотіли фіксувати партнери, але українській делегації вдалося їх переконати, що ця багатостороння декларація не має бути просто окремим документом, який уклали і забули – саме так сталося з Будапештським меморандумом», – розповів він.

Читайте також: Результати саміту НАТО для України: реакції на те, що Зеленський назвав «абсурдним» і на те, що «гарним»

За словами Жовкви, на переговорах президента Володимира Зеленського з представниками країн G7 та інших підписантів стало зрозуміло, що вони налаштовані почати ці переговори.

Крім того, представник ОП навів приклади, в чому саме можуть гарантії, зафіксовані в угодах: це можуть бути, поміж іншого, санкції та замороження російських активів і передача їх на відновлення України після війни.

«Ці двосторонні угоди будуть юридично зобов’язуючими, а не просто папірцем, яким виявився Будапештський меморандум, тому нам це дає змогу говорити, що це дієві гарантії. Крім того, там чітко зафіксовано механізм, а що станеться, якщо агресія буде інтенсифікуватися, або після перемоги України Росія знову захоче відновити агресію, а ми ще не будемо в НАТО. Там також є чіткі механізми, як це буде працювати. І сам перелік гарантій: там зафіксовано, які види зброї надаються, які санкції мають бути збережені, яка фінансова допомога. Тому дуже чіткий, практичний документ, який дуже легко реалізувати», – заявив Жовква.

Читайте також: Байден: G7 допоможе Україні побудувати «потужну оборону на землі, в повітрі та на морі»

Напередодні країни «Групи семи» (G7) оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо формалізації підтримки Києва.

Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».