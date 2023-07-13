Стефанішина пояснила різку заяву Зеленського перед самітом НАТО

Президент України Володимир Зеленський розкритикував країни НАТО перед самітом у Вільнюсі, оскільки «були спроби розмити формулювання про Україну у підсумковій заяві», зазначила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

Міністр нагадала, що всі рішення в НАТО ухвалюються консенсусом. Тому зазвичай, за її словами, дискусії не піднімаються вище за рівень послів – вони узгоджують все і знаходять компромісні рішення. Але в питанні України такого консенсусу не було рівня дискусії лідерів країн.

Стефанішина зазначила, що Зеленський проводив переговори з лідерами Бухарестської дев’ятки (Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія), президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем.

«Вже менш ніж за добу до початку саміту ми почали отримувати сигнали , що є спроби розмити формулювання з тим, щоб можливо використати це в майбутньому. Ми в Україні сприйняли це як не віру в перемогу, тому різко відреагували», – розповіла вона.

За словами Стефанішиної, вже під час саміту пройшли переговори і українські чиновники побачили комюніке, в якому містилися позиція щодо запрошення України, визнання прогресу в реформах, створення Ради Україна-НАТО та підтвердження членства України в Альянсі у майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський 11 липня – у перший день саміту НАТО – назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

На саміті Україна не отримала офіційного запрошення на вступ від НАТО, але пролунала обіцянка Україна отримає запрошення, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». За словами генсека НАТО, умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.



У Вільнюсі, де проходив саміт НАТО, відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Зеленський заявив, що зустріч була «значущою та потужною». За його словами, з Байденом вони говорили про ситуацію на передовій, довгострокову оборонну співпрацю та внутрішні російські процеси.