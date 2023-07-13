ISW: саміт НАТО знівелював цілі РФ, з якими вона почала війну проти України

Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, наскільки російське вторгнення відкинуло назад цілі, заради яких Росія розпочала повномасштабну війну проти України, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зауважують американські аналітики, серед цілей вторгнення було запобігти розширенню НАТО і відсунути його від кордонів РФ, але це для Кремля не спрацювало.

«Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі щодо подій на саміті НАТО… ймовірно, свідчить про те, що Кремль прийняв ці поразки та не бажає на них зупинятися. Багато російських джерел повідомили про саміт НАТО в безпристрасній і приглушеній манері, яка не відповідає тій великій поразці, яку саміт насправді продемонстрував по відношенню до довоєнних цілей Росії», – йдеться в огляді.

За підсумками дводенного саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня Україна отримала спрощену процедуру вступу в НАТО (без ПДЧ) та запевнення лідерів альянсу, що стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ. Також для України було сформульовано гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи». У Кремлі надання таких гарантій назвали «помилковими і потенційно дуже небезпечними».