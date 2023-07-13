У Комітеті ВР із нацбезпеки припустили, чому США не передають Україні ATACMS 

США не поспішають передавати Україні далекобійні ракети ATACMS через відсутність їх у значній кількості та невпевненість, чи така зброя буде ефективною саме на фронті в Україні. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» заявив народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Думаю, що все, у чому вони впевнені, вони передали. Я знаю моменти використання кожного виду озброєння на цій війні, які себе зарекомендували добре, які – ні, які пішли на переробку, які пішли на доопрацювання. Тому, можливо, ми скоро їх побачимо. І питання в тому, що, можливо, вони в реаліях цієї війни щось намагаються там змінити. Тому що є моменти їх використання», – сказав Костенко.

Він нагадав, що партнери України досі вели війни з противниками, не надто розвинутими технологічно, як от Афганістан чи Ірак. Натомість війна з Росією потребує більш ефективного озброєння, вважає Костенко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливе постачання Україні далекобійних ракет ATACMS обговорювали під час саміту НАТО. Однак рішення щодо цього питання, за словами Зеленського, наразі немає.

Київ давно прагне отримати тактичні ракетні комплекси ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 кілометрів, стверджуючи, що ці ракети допоможуть українській армії завдавати ударів по російських військах, які перебувають далеко за лінією фронту. Зокрема, в окупованому Криму, який Росія використовує як базу для запуску безпілотників, зазначає видання.

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Раніше Вашингтон категорично відмовлявся передавати ракети ATACMS, частково через побоювання, що Україна може завдавати ударів по території Росії, що призведе до ще більшої ескалації конфлікту.

У травні Велика Британія відправила в Україну крилаті ракети великої дальності Storm Shadow.

На саміті НАТО у Вільнюсі ідентичні ракети повітряного базування Scalp пообіцяла надати Україні Франція. Офіційна дальність цих ракет становить 250 кілометрів.

За даними джерел Reuters, частина обіцяних Францією ракет вже перебуває в Україні.