США з «об’єктивних причин» поки не дають Україні ATACMS – Кулеба

Міністерство закордонних справ України працює зі Сполученими Штатами Америки щодо надання далекобійної зброї, заявив очільник відомства Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. Причини, з яких таку зброю досі не надали, попри аналогічні рішення з боку Великої Британії та Франції, Дмитро Кулеба назвав «об’єктивними».

«Я знаю деякі причини, чому США ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об’єктивними. Ми з ними працюємо. Але США ухвалюють рішення щодо надання нам деяких інших типів зброї. Це дуже складні рішення. А вони їх ухвалюють», – зазначив Кулеба. Що це за причини, він не уточнив.

Міністр додав, що у нього немає враження, що рішення щодо передачі Україні ATACMS (американські балістичні ракети класу земля-земля, дальність яких у залежності від модифікації коливається від 160 до 300 кілометрів) не ухвалюється навмисне.

«Я не бачу цього. Там є певні проблеми, є певні аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано. Але США роблять реально дуже багато для нас. Ми їм за це дуже вдячні. Тому і язик не повертається їх за це критикувати», – резюмував Дмитро Кулеба.

11 липня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Париж надасть Україні далекобійні ракети для підтримки українського контрнаступу. Він не уточнив про які ракети йдеться, однак, за даними агентства AFP, нададуть ракети Scalp – аналогічні британським Storm Shadow, здатні вражати стаціонарні цілі на великій відстані.

У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет Storm Shadow, що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності. Це ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена поки не повідомляла про плани надати Україні далекобійні ракети ATACMS (Army Tactical Missile System).

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що «це все ще на розгляді». Ракета ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів.