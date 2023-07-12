Зеленський про наданні Києву ATACMS: «розмови є, але рішення наразі немає»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що «розмови є, але рішення наразі немає» щодо надання Україні ракет великої дальності ATACMS.

«Є розмови, поки що немає рішення. Мені здається, важливо спочатку зробити, а потім будемо ділитися інформацією, яким чином це відбулося. В нас є складне рішення – ми почали цю розмову дуже тривалий час тому про касетні боєприпаси. І я вдячний, що є таке рішення і ми отримали такий результат. Тому почекайте – не все одразу», – заявив він під час пресконференції у Вільнюсі.

Раніше видання New York Times повідомило, що Білий дім веде непублічне обговорення можливого постачання в Україну ракет ATACMS. Йдеться про постачання кількох керованих ракет класу «земля-земля», які перебувають у резерві.

При цьому в Пентагоні стверджують, що Україні нині не потрібні ракети великої дальності. Крім того, американський арсенал ATACMS порівняно невеликий, а ракети вже розміщені, зокрема на Корейському півострові. А передача їх Україні ставить під загрозу безпеку інших «гарячих точок», пише видання.

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Київ давно прагне отримати тактичні ракетні комплекси ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 кілометрів, стверджуючи, що ці ракети допоможуть українській армії завдавати ударів по російських військах, які перебувають далеко за лінією фронту. Зокрема, в окупованому Криму, який Росія використовує як базу для запуску безпілотників, зазначає видання.

Раніше Вашингтон категорично відмовлявся передавати ракети ATACMS, частково через побоювання, що Україна може завдавати ударів по території Росії, що призведе до ще більшої ескалації конфлікту.

У травні Велика Британія відправила в Україну крилаті ракети великої дальності Storm Shadow.

На саміті НАТО у Вільнюсі ідентичні ракети повітряного базування Scalp пообіцяла надати Україні Франція. Офіційна дальність цих ракет становить 250 кілометрів.

За даними джерел Reuters, частина обіцяних Францією ракет вже перебуває в Україні.