Зеленський і Байден обговорили ситуацію на фронті та внутрішні процеси в Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня.

Він назвав зустріч «значущою та потужною», вона стосувалася ситуації на фронті, можливостей України, подальшої безпекової співпраці та внутрішніх процесів у Росії «з урахуванням останніх подій».

Він не уточнив, про які події йдеться, водночас у червні в Росії сталася спроба збройного заколоту найманців компанії «Вагнер».

«Сполучені Штати стояли пліч-о-пліч із Україною протягом нашої оборони проти агресії. Ми неймовірно це цінуємо. Дякую президенту США, Конгресу та американському народу за життєво важливу допомогу», – написав Зеленський у коментарі до зустрічі.

Байден наразі не коментував зустріч публічно.

Дводенний саміт НАТО у Вільнюсі завершується сьогодні, 12 липня. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

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У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку досі не визначені.

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.