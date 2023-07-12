Зеленський про використання членства для переговорів з РФ: Київ ніколи не обміняє будь-який статус на свої території

Україна ніколи не обміняє будь-який статус на території, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі.

«Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, де живе один дід. Ми не віддамо нашу територію і ніколи не обмінюватимемо на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи може питання членства використовуватися для переговорів з Росією.

Зеленський також повідомив, що від цього саміту Україна отримала «не двозначність, що Україна буде в НАТО».

«Для мене було дуже важливо, що ніхто членством у НАТО не торгуватиме з будь-ким, що це буде реально політичне рішення, яке ґрунтуватиметься на безпековій ситуації в Україні. Я не знаю, чи всі відверті зі мною до кінця і чи все правдиво. Але ми віримо партнерам, тому що ми маємо жити з вірою в союзників, які сьогодні нам допомагають перемогти в цій війні», – додав президент.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Перед тим президент України Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

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У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

Альянс також заявляє про погодження «пакету розширеної політичної та практичної підтримки».

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.