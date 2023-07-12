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Кожна з країн G7 працюватиме з Києвом над конкретними двосторонніми зобов’язаннями – заява

Представники країн «Групи семи», президент України Володимир Зеленський президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн позують під час саміту НАТО у Вільнюсі, 12 липня 2023 року

Країни «Групи семи» (G7) оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо формалізації підтримки Києва.

«Сьогодні ми розпочинаємо переговори з Україною з метою формалізації – через двосторонні безпекові зобов’язання і домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими і конституційними вимогами – нашої незмінної підтримки України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту. Ми доручимо нашим командам негайно розпочати ці дискусії», – йдеться в тексті Спільної декларації G7 на підтримку України, яка оприлюднена на сайті президента України.

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У заяві зазначається, що кожна з країн «Групи семи» працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов’язаннями і домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на:

  • забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію РФ в майбутньому;
  • зміцнення економічної стабільності та стійкості України, у тому числі через зусилля з реконструкції та відновлення;
  • надання технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України, спричинених війною з Росією.

Ці зобов’язання, серед іншого, передбачають допомогу у сфері безпеки та сучасного військового обладнання «на суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії», підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України, навчання українських військових, обмін розвідданими та співробітництво, підтримку ініціатив з кіберзахисту, безпеки та стійкості.

Натомість Україна пообіцяла покращити заходи управління, в тому числі шляхом реформ правоохоронних органів, судової системи, боротьби з корупцією, а також просувати оборонні реформи і модернізацію.

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