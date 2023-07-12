Туреччина не ратифікує заявку Швеції на членство в НАТО раніше жовтня – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що заявка Швеції на членство в НАТО не буде ратифікована парламентом Туреччини раніше жовтня.



На пресконференції під час саміту НАТО у Вільнюсі він сказав, що цей процес має почекати, поки законодавці не повернуться з літніх канікул.



«Найближчі два місяці парламент не засідає... але наша мета – якнайшвидше завершити це питання», – зазначив Ердоган, якого цитує АР.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 липня погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО після тривалого опору. Зокрема, раніше того ж дня він заявляв, що Європейський союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції тривалий час не погоджували Угорщина та Туреччина. Анкара, зокрема, вимагала від Швеції видачі представників «Робітничої партії Курдистану», яку турецька влада вважає терористичною організацією.