Ратифікація Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО є «лише технічним питанням» – Сійярто

Ратифікація Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО зараз є «лише технічним питанням», заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 11 липня.

«Завершення процесу ратифікації зараз є лише технічним питанням», – написав Сійярто у фейсбуці.

За день до цього Туреччина погодилася дати згоду на приєднання Швеції до Альянсу, створивши умови для демонстрації союзниками своєї єдності на саміті, присвяченому підтримці України на тлі вторгнення Росії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 липня погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО після тривалого опору. Зокрема, раніше того ж дня він заявляв, що Європейський союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.

Угорщина і Туреччина є останніми членами НАТО, які ще не ратифікували приєднання Швеції до блоку.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО.

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