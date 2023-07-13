Представниця Держдепартаменту розповіла про реакцію США на критику Зеленського щодо НАТО

Україна та США залишаються друзями, а відносини між країнами міцні як ніколи. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан, відповідаючи на запитання щодо реакції Вашингтона на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО. Раніше The Washington Post писали, що цим твітом Зеленський нібито розлютив членів делегації США.



«Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного», – сказала Калан в ефірі програми «Свобода.Ранок».

Президент України Володимир Зеленський 11 липня – у перший день саміту НАТО – назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

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На саміті Україна не отримала офіційного запрошення на вступ від НАТО, але пролунала обіцянка Україна отримає запрошення, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». За словами генсека НАТО, умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.



У Вільнюсі, де проходив саміт НАТО, відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Зеленський заявив, що зустріч була «значущою та потужною». За його словами, з Байденом вони говорили про ситуацію на передовій, довгострокову оборонну співпрацю та внутрішні російські процеси.