«Говорить все, що думає»: Єрмак про твіт Зеленського напередодні саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський «залишається чесною людиною, він говорить все, що думає», зазначив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами, коментуючи твіт українського лідера напередодні саміту НАТО.

«Так складалось, що великі події готуються декілька місяців, а з нами так не виходить… Коли він (Володимир Зеленський – ред.) написав цей твіт, це було чесно, він жорстко описав свої сподівання та що хотів би побачити. Дуже важливо поважати та чути партнерів. Підсумковий документ саміту НАТО став тим, що ми могли максимально отримати. Коли партнери допомагають, треба їх поважати та чути, ми реалісти. Є позитив від саміту, прибрали ПДЧ, ми зробили все, що мали й навіть більше. Твіт Зеленського – це чітка артикуляція наших очікувань. Наші аргументи були почуті. Була гарна зустріч із президентом США Джо Байденом», – сказав Єрмак, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Також він запевнив, що Зеленський самостійно написав свій твіт, формулювання його: «звичайно, люди допомагають, але він вивіряє кожне слово, «пропускає через себе».

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

«Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України», – написав Зеленський у телеграмі 11 липня.

За його словами, це схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Перед тим президент України Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

Альянс також заявляє про погодження «пакету розширеної політичної та практичної підтримки».

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.