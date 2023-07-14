У Румунії розпочалися спільні протимінні навчання НАТО «Посейдон 2023»

У місті Констанца і територіальних водах Румунії розпочалися спільні протимінні навчання «Посейдон 2023», вони відбуватимуться з 14 по 21 липня, повідомили в Міністерстві оборони Болгарії.

За інформацією відомства, в навчаннях НАТО візьмуть участь кораблі та особовий склад ВМС Болгарії, Румунії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Італії, Туреччини, Франції та США.

Згідно із заявою Міноборони Болгарії, кораблі ВМС країни Tsibur і Shkval прибули на місце проведення навчань 13 липня. Під час плавання судна здійснювали моніторинг території на наявність мін, а також проводили перевірку чистоти морської води.

Також відомо про те, що навчання «Посейдон 2023» спрямовані на підвищення рівня підготовки особового складу до планування та проведення протимінних заходів, моніторингу мілководних ділянок та знищення нерозірваних боєприпасів у форматі коаліції.

Навчання країн-членів Альянсу проводиться щорічно, починаючи з 2022 року, почергово на території Болгарії та Румунії.